Vojvoda admite atuação abaixo do Fortaleza: "Jogar a cada 3 dias é difícil manter o nível"

O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a derrota para o Fortaleza contra o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal na segunda-feira (7), pela Série A do Brasileiro como consequência do desgaste do elenco. Ele admitiu que a atuação não foi das melhores, principalmente no 1º tempo, mas isentou os jogadores, preferindo elogiá-los pela campanha e objetivo conquistado, da vaga na Libertadores.

Vojvoda Técnico do Fortaleza No primeiro tempo não fomos o que nós podemos ser. Mas no segundo tempo virou, tivemos mais chances fazer gols, mas não conseguimos. Jogar a cada três dias é difícil manter o mesmo nível. Nesta parte final de Brasileirão, o corpo dos jogadores sente cansaço

A formação inicial diante do Cuiabá foi bem modificada em comparação ao outros jogos e o treinador assumiu a responsabilidade pelas trocas, que não deram certo.

"Eu assumo a responsabilidade e só tenho motivos para agradecer aos jogadores. Quero lembrar que ele corresponderam em momentos importantes, quando o Fortaleza necessitava. Não podemos esquecer que jogamos após 72 horas e vamos jogar novamente. Estou feliz com os jogadores que eu tenho".

Despedida

Sobre a última rodada da Sèrie A diante do Bahia, no Castelão, na quinta-feira (9), às 21h30, o treinador espera um equipe diferente e uma torcida desfrutando uma classificação direta para a Libertadores e o ano especial do clube.

"A torcida está agradecida com esforço dos atletas. Ela viveu o momentos muito felizes e viverá o proximo ano, com a fase de grupos da Libertadores. Acreditamos que o próximo jogo, ao enfrentarmos o Bahia, iremos com toda vontade para fazer boa partida e buscar a vitória. Será também o momento de lembrar, desfrutar, tudo que aconteceu este ano com o Fortaleza", finalizou.

