Análise: Fortaleza faz jogo abaixo do que pode, mas é justificável após feito histórico

Na última sexta-feira, o Fortaleza venceu o Juventude em um jogo difícil, conquistando uma vaga na inédita para a Libertadores com grande festa da torcida no Castelão.

E com a confirmação da vaga na fase de Grupos no domingo após tropeço do Fluminense, era natural que com o objetivo conquistado e tão sonhando ao longo da Série A, que a atuação diante do Cuiabá fosse abaixo do que o time pode, e o nível de concentração também.

Ainda mais enfrentando um adversário que jogava a vida da Série A, com a vitória valendo praticamente sua permanência na elite para o ano que vem.

Com Tinga, Robson, Felipe, David poupados e mais um vez sem Lucas Crispim lesionado, o Fortaleza não conseguiu se impôr e foi dominado pelo Cuiabá desde o início, sofrendo um gol de pênalti aos 8 minutos.

A atuação no 1º tempo foi ruim, com a zaga não se entendendo e o ataque não finalizando nenhuma vez.

Legenda: O Fortaleza fez um jogo apenas regular e de pouca criação diante do Cuiabá fora de casa pela Série A Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

Melhora

Na etapa final, já com as mudanças de Vovjoda, principalmente com as entradas de Tinga, Robson e David, o time encorpou e pressionou o adversário, por pouco não empatando o jogo.

Perder nunca é bom, mas o resultado não altera o objetivo final do Fortaleza, que ainda pode terminar a Série A no G4, caso vença o Bahia no Castelão na quinta-feira e o Corinthians tropece. E com o apoio maciço da torcida tricolor, que deve lotar o Gigante da Boavista, o foco da equipe de Vojvoda será outro: se encerrar a Série A com chave de ouro.