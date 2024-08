Viúva de Pelé sai de mansão deixada como herança por se sentir solitária, diz advogado

Márcia Aoki, viúva de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, decidiu deixar a mansão em que vivia com ele para morar em um apartamento. A informação foi publicada nesta segunda-feira (12) pelo portal g1. Uma das razões seria a grandiosidade da casa e a sensação de solidão sentida por ela.

Quem declarou a decisão foi o advogado de Márcia Aoki, Luiz Kignel. "Márcia está viúva e sozinha. Ela ainda está reclusa em respeito ao luto e a casa tem uma manutenção muito cara e ela se sentia muito solitária ali", pontuou.

Kignel afirmou que Márcia e Pelé moraram por anos na mansão, que está localizada no Jardim Acapulco. Os dois gostavam de receber familiares e amigos na residência.

O g1 informou que a mudança aconteceu na última sexta-feira (9). A casa, entretanto, continua sendo de Márcia, segundo o advogado. Pelé deixou o imóvel para mulher em testamento e ela segue aguardando o processo judicial do inventário ser finalizado para passar a mansão para o próprio nome.

Inventário

Após a divulgação da saída de Márcia da mansão, o advogado Augusto Miglioli, que representa o filho do Rei do Futebol, Edson Cholbi Nascimento, informou que a mudança não teria qualquer relação com nenhum membro da família de Pelé.

Edinho, como é conhecido o filho citado, é o inventariante do espólio do pai, sendo o responsável por administrar os bens de Pelé. Edson Cholbi se tornou o titular após Márcia abrir mão da função.