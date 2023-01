Viúva de Pelé, Márcia Aoki agradece apoio e se declara em carta aberta: 'Este amor nunca morrerá'

Márcia Aovki, viúva de Pelé, publicou uma carta aberta para lembrar o primeiro mês da morte do marido, neste domingo (29). O texto fala em carinho, de momentos dos dois e da saudade compartilhada entre família e fãs do ex-jogador.

O texto foi divulgado nas redes sociais do próprio Pelé. Leia a carta completa abaixo:

"Dar adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de vida, seu amor repleto de carinho, humor único e sua cumplicidade, levará tempo...

Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau!

Me pego esperando você me dizer: "Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo o mar hoje..."

Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito.

Mas há também um outro sentimento, o de forte gratidão por poder dividir a minha dor com o mundo inteiro. Recebemos milhões de mensagens de afeição e solidariedade, que encheram os nossos corações de conforto e paz.

Quero agradecer a todos os fãs que ainda prestam suas homenagens até agora. Também, ao Santos Futebol Clube e a cidade de Santos, que nos acolheu tão bem neste momento tão desafiador.

Dividir a vida com o Edson foi viver uma história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês, também. Este amor nunca morrerá entre nós. Eternamente.

Com carinho,

Márcia Aoki"

O ADEUS DE PELÉ

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, Pelé tornou-se o único tricampeão da Copa do Mundo. O mineiro da cidade de Três Corações vestiu a camisa do Santos durante quase toda a carreira. Com 1.281 gols marcados, ele é o maior artilheiro da história do futebol.

Em 29 dezembro de 2022, o Rei do futebol teve falência múltipla dos órgãos após agravamento de um câncer de cólon e faleceu aos 82 anos. Pelé ficou internado durante um mês no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O velório durou 24 horas e ocorreu na Vila Belmiro, estádio do Peixe e foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. A cerimônia de despedida reuniu familiares, alguns jogadores e ex-companheiros de time, milhares de torcedores, além de autoridades, como o presidente do Brasil, Lula da Silva.