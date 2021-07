Vittoria Lopes fecha prova do triatlo na 28ª posição

O Brasil marcou presença na disputa do triatlo da Olimpíada de Tóquio (Japão), nesta segunda-feira (26) na Marina de Odaiba, com a cearense Vittoria Lopes, que finalizou a prova na 28ª posição, com o tempo de 2h3min9s.

Após ter nadado e pedalado no pelotão da frente, a cearense acabou perdendo posições, e ficou distante das primeiras colocadas.

Me senti muito bem na natação, mas na bike, na quinta volta, não consegui ficar com as meninas, meus batimentos subiram, ainda estava sentindo o ritmo alucinante da frente e não consegui fazer a corrida que queria. Esperava que fosse duro, mas não tão duro, especialmente a bike, mas tô feliz de ser olímpica agora”

Ouro inédito

A vitória da prova foi de Flora Duffy, atleta das ilhas Bermudas, que completou o 1,5 km de natação, os 40 km de ciclismo e os 10 km de corrida em 1h55min36s para faturar a primeira medalha dourada da história do país caribenho.

Já a medalha de prata ficou com Georgia Taylor Brown, representante da Grã-Bretanha, e o bronze foi para a norte-americana Katie Zaferes. A outra brasileira que participou da prova, a paulista Luísa Baptista, terminou na 32ª posição com o tempo de 2h5min32s.