Vini Jr. não será Bola de Ouro e não comparece à cerimônia, diz jornalista italiano

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, não irá comparecer à cerimônia da Bola de Ouro em Paris (FRA) nesta segunda-feira (28). De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a razão da ausência é porque o jogador não vencerá o prêmio.

Segundo apuração do jornalista, especializado no mercado de transferências do futebol, o Real Madrid sabe que Vinícius Júnior não ganhará a Bola de Ouro, e por isso ninguém do clube espanhol (jogadores, treinador e dirigentes) comparecerá à cerimônia.

Legenda: Vinícius Júnior é um dos favoritos para levar a Bola de Ouro dessa temporada Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

A tradicional Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (28), em cerimônia que está marcada para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA). No Brasil, a transmissão será feita pela TNT e no serviço de streaming Max.

Com a possível derrota de Vinícius Júnior, os nomes mais cotados para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo são o atacante norueguês Erling Haaland e o meio-campista espanhol Rodri, ambos atletas do Manchester City.