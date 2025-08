Vina é recebido com festa pela torcida do Ceará no Aeroporto de Fortaleza

O reencontro entre ídolo e torcida finalmente aconteceu. Na noite desta quinta-feira (31), o meia Vina desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, por volta das 21h17, e foi recepcionado com entusiasmo por dezenas de torcedores do Ceará. O camisa 29, que retorna ao clube após passagem entre 2020 e 2023, fez seu primeiro contato com a massa alvinegra ainda no saguão, onde recebeu palavras de apoio.

A chegada de Vina marca o retorno de um dos grandes nomes da história recente do Ceará. Entre 2020 e 2023, ele disputou 168 partidas com a camisa alvinegra e marcou 46 gols. Seu desempenho mais emblemático foi na temporada 2020, quando participou de 55 jogos e balançou as redes 23 vezes, o que lhe garantiu uma vaga na seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O retorno só foi possível após a diretoria do clube quitar integralmente uma dívida antiga com o jogador, o que aconteceu na semana passada. A saída do meia Rômulo, que teve uma passagem apagada, foi determinante para abrir espaço na folha salarial e viabilizar o retorno do ídolo. A diretoria alvinegra entendeu que Vina era a peça ideal para reforçar o setor de criação da equipe comandada por Léo Condé.

O reencontro com o torcedor nas arquibancadas deve acontecer neste domingo (3), na Arena Castelão, quando o Ceará enfrenta o Flamengo em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica – Vina

Nome completo: Vinicius Goes Barbosa de Souza

Data de nascimento: 15/04/1991

Naturalidade: Curitiba/PR

Posição: Meio-campista

Clubes: Coritiba, Tupi, Náutico, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Ceará, Grêmio, Al Hazm (Arábia Saudita), Al Jubail (Arábia Saudita) e Ceará