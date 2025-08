Vina começa a treinar no Ceará neste sábado após dia de avaliações médicas e físicas

O meio-campista Vina se apresentou em Porangabuçu nesta sexta-feira (1) e teve um dia 100% voltado para avaliações físicas e clínicas. No sábado (2), ele inicia os treinamentos no campo. Ainda não regularizado, ele não pode estrear pelo Vovô contra o Flamengo no dia seguinte.

Primeiramente, em uma clínica, o atleta realizou exames cardiológicos. Na sequência, já no CT de Porangabuçu, realizou uma série de avaliações junto às equipes que compõem o CESP alvinegro.

Coordenador de Saúde e Performance do Ceará, André Martins falou sobre os protocolos adotados com o atleta neste retorno.

Nesse primeiro momento, nosso objetivo vai ser que, nesses próximos dias, ele tenha níveis de força específicos para o futebol. Ele vem de um período grande sem treinar em campo. A gente vai adaptá-lo a treinamentos de força para dar um nível de força específico para ele, que já vinha fazendo trabalhos de força nesses últimos 30, 40 dias que estava sem jogar . Agora, a gente vai especificar essa força dele e, aos poucos, o introduzir em trabalhos com grupo” André Martins Coordenador de Saúde e Performance do Ceará

Reencontro

Já trabalhando, Vina citou a alegria por reviver o ambiente que o Ceará o proporciona e por reencontrar as pessoas do clube, mas salientou a seriedade com que inicia os trabalhos em Porangabuçu.

“Primeiramente, fico muito feliz de estar aqui de novo, de rever muitos amigos, mas como o futebol pede responsabilidade e, a partir do momento que eu visto essa camisa, a responsabilidade aumenta, porque é para representar milhões de pessoas. Agora é me adaptar o mais rápido possível, me unir aos novos companheiros para fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é jogar futebol, trabalhar o quanto antes, poder estar apto a estar em campo e reencontrar o torcedor”, disse.