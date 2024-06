Vila Nova tem desfalque e dúvida para jogo contra o Ceará na Série B; veja provável escalação

O Vila Nova não poderá contar com o lateral-esquerdo Eric na partida contra o Ceará, na próxima segunda-feira (10), pela nona rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogador completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir a suspensão automática.

Outro problema para o técnico Luizinho Lopes pode ser o meio-campista Ralf. De acordo com informações do ge, o jogador ainda se recupera de uma contusão na panturrilha direita e é dúvida para o confronto contra o Ceará, que acontecerá em Goiânia (GO).

Dessa forma, Luizinho Lopes deve repetir a mesma escalação utilizada no último jogo do Vila Nova, com: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Geovane e Igor Henrique; Juan Christian, Alesson e Júnior Todinho.

Vila Nova e Ceará entram em campo na próxima segunda-feira (10), às 19h de Brasília, no estádio OBA, em Goiânia (GO), para disputar a nona rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.