No G4, Ceará pode virar líder da Série B após a 9ª rodada: Veja combinações

A 8ª rodada da Série B foi favorável ao Ceará, que entrou no G4 pela 1ª vez na edição de 2024, com 15 pontos, na 4ª colocação. E por estar próximo de todos os outros integrantes do G4, o Vovô pode se tornar líder do certame após a 9ª rodada.

As combinações para o Ceará encerrar a rodada líder não são complexas, mas dependem de 4 resultados paralelos, além, claro, da vitória diante do Vila Nova/GO, na segunda-feira (10), no OBA, às 19 horas, em Goiânia.

O Vovô é o 4º colocado com 15 pontos e está 2 do líder Goiás, que tem 17. O vice líder é o Avaí, com 16, e o 3º é o Santos, com 15. E o 5º colocado, o América/MG, com 15. O time mineiro também entra na projeção por ter a mesma pontuação do Ceará, mesmo número de vitórias e saldo próximo (5 a 4 pró Vovô).

Legenda: O Ceará é o 4º colocado da Série B e pode assumir a liderança se os adversários diretos tropeçarem Foto: Reprodução / CBF

Se vencer, o Ceará chega a 18 pontos e precisa torcer contra os 4 adversários diretos. Se o Goiás empatar, o Vovô teria que descontar um saldo de 7 gols, por isso, o melhor resultado é a derrota do time esmeraldino. Já Avaí e Santos não podem vencer, com um empate servindo. E o América, só pode vencer se for pela mesma diferença de gols do Ceará, caso contrário, o Coelho ultrapassa o Vovô pelo saldo e gols marcados.

Legenda: O Ceará será líder da Série B ao fim da 9ª rodada caso vença seu jogo e os adversários tropecem Foto: Reprodução / srgoool

Veja os jogos que interessam ao Ceará:

Novorizontino x Santos

07/06 - Jorge Ismael de Biasi - 21h

Avaí x Chapecoense

09/06 - Ressacada - 16h

América-MG x Ponte Preta

09/06 - Independência - Domingo - 18h30

Mirassol x Goiás

11/06 - Municipal de Mirassol - 19:00