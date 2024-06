Jogador do Vila Nova, próximo adversário do Ceará, diz que time precisa ‘voltar a vencer’ na Série B

O lateral-direito Elias, do Vila Nova, destacou a importância do jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (10), pela Série B do Brasileirão 2024. O time goiano não vence há três partidas e está na décima colocação na tabela de classificação.

“Esse jogo contra o Ceará será muito importante para nós. Precisamos voltar a vencer”, disse o jogador de 24 anos. Nas últimas três rodadas, o time acumula uma derrota, para o CRB, e dois empates, com Brusque e Chapecoense.

Legenda: Vila Nova x Ceará 2023 Foto: Israel Simonton/CearáSC

Estamos trabalhando bem nesta semana para corrigirmos erros e darmos o melhor ajuste ao time. Esperamos fazer um grande jogo diante do nosso torcedor para que possamos sair com um resultado positivo, nos aproximando do G-4. Elias Jogador do Vila Nova

Vila Nova e Ceará entram em campo na próxima segunda-feira (10), às 19h de Brasília, no estádio OBA, em Goiânia (GO), para disputar a nona rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.