Facundo Barceló fala sobre episódio em que foi ignorado por Bruninho após jogo do Ceará; veja vídeo

O atacante uruguaio Facundo Barceló, do Ceará, falou sobre a sua relação com o meia-atacante Bruninho após o episódio em que foi ignorado pelo companheiro de equipe no gramado da Arena Castelão, depois de uma partida do Vovô.

O meia-atacante Bruninho, do Ceará, se esquivou e ignorou um aperto de mão oferecido pelo companheiro de Vovô Facundo Barceló logo após a eliminação da equipe para o CRB na Copa do Brasil, ainda no gramado da Arena Castelão.

“Sim, tranquilo. Ficou ali no campo. Sem problema, sempre”, disse Barceló em conversa exclusiva com o Jogada. Após a repercussão negativa do episódio, Bruninho foi a público pedir desculpas ao companheiro de equipe.

