Torcedores do Fortaleza protestam após eliminação da Copa do Brasil: 'time sem vergonha'

O torcedor do Fortaleza não escondeu a decepção com o time eliminado mais uma vez na Copa do Brasil. O grupo comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda empatou com o Retrô em 1 a 1 no tempo regulamentar e viu o adversário pernambucano sair com a classificação às oitavas após vencer por 4 a 1 nas penalidades. Lucero e Kervin erraram as cobranças do Leão do Pici. Das arquibancadas, os tricolores vaiaram o time que encerrou a participação na disputa nesta quarta-feira (21), na Arena Castelão.

Legenda: Torcedores do Fortaleza lamentam eliminação da Copa do Brasil. Foto: Kid Junior/SVM