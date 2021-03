Verstappen é mais rápido que Hamilton e larga na pole no GP do Bahrein de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen, da RBR, bateu neste sábado (28) o atual campeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, no primeiro treino classificatório da temporada 2021 da F1 e irá largar na pole no GP do Bahrein, no domingo (28), às 12h.

"Parabéns ao Max, foi muito rápido na última volta! Eu absolutamente dei tudo o que tinha, mas infelizmente não foi bom o suficiente. Sempre há mais o que extrair [do carro], mas foi o melhor que pude fazer", disse o heptacampeão Hamilton ao final da sessão.

Com 1m28s997, o holandês superou o rival da Mercedes, que teve 1m29s385 como seu melhor tempo na classificação. O filandês Valtteri Bottas, colega de equipe de Lewis, largará em terceiro.

Legenda: Max Verstappen fez a melhor volta e larga na frente na primeira corrida do ano Foto: AFP

Semana promissora para Verstappen

"Tivemos uma ótima semana de testes, mas não há garantias de que isso se traduza em fins de semana de corrida. O carro tem funcionado muito bem e é claro que estou feliz com a pole. Estou ansioso para amanhã. Precisamos largar bem e vemos o que acontece a partir daí", afirmou Verstappen.

A prova no Bahrein é a primeira das 23 desta temporada e terá transmissão da Band, nova dona dona direitos de de TV da F1 pelas próximas duas temporadas, 41 anos depois de tê-los pela última vez.

Com a promessa de passar todas as corridas, a emissora afirma que exibirá a cerimônia dos pódios até o fim, algo que a Globo deixou de mostrar nos últimos anos.