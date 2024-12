Veja todos os classificados para Libertadores e Sul-Americana após fim da Série A

Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro 2024 neste domingo (8), foram definidos os classificados para a Libertadores e Sul-Americana do ano que vem. Serão 14 vagas para as competições do continente.

Para a Libertadores, irão do 1º ao 8º colocados:

Fase de Grupos

1º) Botafogo (Campeão Brasileiro e da Libertadores)

2º) Palmeiras

3º) Flamengo (Campeão da Copa do Brasil)

4º) Fortaleza

5º) Internacional

6º) São Paulo

Pré-Libertadores

7º) Corinthians

8º) Bahia

Sul-Americana

9º) Cruzeiro

10º) Vasco

11º) Vitória

12º) Atlético-MG

13º) Fluminense

14º) Grêmio