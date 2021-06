Veja os horários dos jogos de hoje, sábado (12)

O sábado (12) de futebol marca a abertura da 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, além da continuação da Série B e da Eurocopa. Teremos, além disso, equipes cearenses (Floresta, Atlético-CE e Guarany de Sobral) em campo na Série C e D do Brasileirão.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO (12)

Campeonato Brasileiro Série A

Palmeiras x Corinthians – 19h

Santos x Juventude – 19h

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Confiança – 16h30

Vila Nova x CSA – 19h

Brasil de Pelotas x Vasco – 19h

Cruzeiros x Goiás – 21h

Eurocopa

País de Gales x Suíça – 10h

Dinamarca x Finlândia – 13h

Bélgica x Rússia – 16h

Campeonato Brasileiro Série C

Novorizontino x Oeste – 15h

São José-RS x Ituano – 15h

Manaus x Floresta – 17h

Botafogo-SP x Mirassol – 17h

Jacuipense x Paysandu – 19h

Campeonato Brasileiro Série D

Atlético-CE x Treze – 15h

Gama x Aparecidense – 15h

Joinville x Aimoré – 15h

Moto Club x Guarany de Sobral – 15h30

Palmas x Juventude Samas – 16h

Murici x Bahia de Feira – 16h

Atlético-BA x Itabaiana – 16h

São Bento x Bangu – 16h

Uberlândia x Rio Branco-ES – 16h

São Raimundo-RR x Fast – 17h

4 de Julho x Imperatriz – 19h

Esportivo x Juventus-SC – 19h

Campeonato Paulista Série A3

Linense x Primavera-SP – 18h

Eliminatórias da Copa – América do Norte e Central

São Cristóvão e Névis x El Salvador – 17h

Haiti x Canadá – 18h

Panamá x Curaçao – 20h05