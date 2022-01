O técnico Tite convoca nesta quinta-feira (13) os atletas para a disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar 2022. A convocação acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 11h, e terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, o Brasil cumpre apenas tabela na competição. Líder com 35 pontos (11 vitórias em 13 partidas), a Seleção Brasileira enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro (quinta-feira), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e o Paraguai no dia 1° de fevereiro (terça-feira), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Os compromissos marcam o início da agenda da Seleção Brasileira em 2022.

Prováveis desfalques

A convocação de Tite não deve contemplar o atacante Neymar. O atleta se recupera de lesão e ainda não está apto para jogar. Alisson, Fabinho e Firmino são avaliados, após recentemente testarem positivo para Covid-19. Os três atletas estão recuperados e já treinaram pelo Liverpool.

Um dos principais jogadores brasileiros na temporada, o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, deve figurar entre os convocados. Na última quarta-feira (12), o atleta merengue marcou um gol contra o arquirrival Barcelona disputa da Supercopa da Espanha.

Informações

Local: Sede da Confederação Brasileira de Futebol

Horário: 11h (de Brasília)

Transmissão: CBF TV (via YouTube)