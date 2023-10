Veja desfalques e retornos do Vasco para jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

O Vasco encerra a preparação para o duelo contra o Fortaleza nesta terça-feira (17). Ramón Diaz aproveitou a semana para testar algumas opções. O técnico terá o importante retorno do atacante Rossi, que estava no departamento médico. Além disso, várias dúvidas e apenas um desfalque certo.

Rossi vinha sendo titular na equipe carioca, mas sofreu uma lesão na coxa e ficou fora de dois jogos. Recuperado, o atleta é opção para o jogo contra o Leão, válido pelo Brasileirão. Já Erick Marcus, também atacante, retorna como possibilidade para o time vascaíno.

DÚVIDAS

Também com problemas na coxa, Gabriel Dias e Robson voltaram a realizar atividades com o grupo. No entanto, o lateral ainda não está totalmente recuperado. Com uma lesão mais grave, o zagueiro Capasso vinha em evolução, mas segue como dúvida.

DESFALQUES

O único desfalque certo do time é Paulinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida. O Vasco enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.

Provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique (Robson), Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Praxedes, Payet (Rossi), Gabriel Pec e Vegetti.