Veja desfalque e provável escalação do Altos-PI para confronto com o Fortaleza pela Copa do Nordeste

Adversário do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Altos-PI chega para o confronto com pelo menos uma baixa. O técnico Flávio Araújo não terá pelo menos um jogador disponível para o confronto. Ao todo, 23 atletas foram relacionados para a disputa.

O meia Roger Gaúcho apresentou dores no joelho e não viajou com o grupo. Apesar da baixa, o treinador não deve ter problemas físicos com o time titular para o duelo contra o Tricolor.

Antes de viajar para Fortaleza, a equipe realizou treinamento direcionado para a parte física. O grupo desembarcou na manhã desta sexta-feira (19) na capital cearense e deve realizar duas atividades antes da partida.

Flávio Araújo deve escalar o time da seguinte forma: Careca; Luís Guilherme, Leandro Amorim, Ricardo e Arthurzinho; Hudson, Marcelinho e Brayann; Dhonata, Matheus e Rhuann.

Fortaleza e Altos-PI se enfrentam neste domingo (21), em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.