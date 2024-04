Fortaleza acerta empréstimo do volante Ronald ao Criciúma; veja detalhes

O volante Ronald foi emprestado pelo Fortaleza ao Criciúma até o final da temporada 2024. O nome do jogador já foi inclusive registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto à equipe catarinense.

Ronald, de 26 anos, pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Mirassol neste início de temporada, para a disputa do Campeonato Paulista 2024. Ele agora segue para um novo período de empréstimo, desta vez para o Criciúma, que disputa a Série A do Brasileirão.

Legenda: Ronald em ação com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

De acordo com informações presentes no BID, houve uma prorrogação do contrato entre Ronald e Fortaleza antes do empréstimo ao Criciúma. O jogador será rival do Tricolor do Pici na disputa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro 2024.

Ronald chegou ao Fortaleza em 2020. Ao todo, foram 110 partidas em pouco mais de três temporadas com a camisa tricolor. Em 2023 foi emprestado ao Cuiabá, onde disputou 32 jogos, e no início de 2024 ao Mirassol, somando seis partidas e uma assistência.