Fortaleza acerta contratação do atacante Breno Lopes, do Palmeiras; veja detalhes

O atacante Breno Lopes é o novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024. De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o atleta chega por empréstimo do Palmeiras até o final da temporada de 2024, quando encerra seu vínculo com a equipe alviverde.

O jogador estava no time paulista desde 2020, ano em que ganhou destaque por marcar o gol do título da Libertadores da equipe naquele ano. No Palmeiras disputou 167 partidas, marcou 25 gols e distribuiu seis assistências. No ano anterior viveu momentos conturbados com a torcida palmeirense.

Breno Lopes chega ao Fortaleza com três títulos internacionais (uma Recopa Sul-Americana e duas Libertadores), e três taças nacionais (dois Campeonatos Brasileiros e uma Supercopa do Brasil).

A janela de transferências entre clubes brasileiros fecha na sexta-feira (18).

Anunciado

O Fortaleza anunciou oficialmente o jogador às 21h06, publicando um vídeo em suas redes sociais.

O mais novo reforço do Leão do Pici assina até o fim da atual temporada com possibilidade de contrato definitivo a partir do ano que vem.

'Um jogador de alta qualidade que estava atuando no Bicampeão Brasileiro, e que fez um gol de título de Libertadores. É um atleta com poder de decisão, acostumado com jogos internacionais, com clássicos e quis vir para o Fortaleza. Ele optou por estar conosco, mesmo com propostas de outros clubes. Por acreditar no nosso trabalho, e por saber que ele pode desenvolver seu melhor futebol aqui', explicou o CEO do Fortaleza EC SAF Marcelo Paz.