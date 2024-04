Fortaleza libera check-in e venda de ingressos para jogo com o Boca Juniors no Castelão; veja valor

O Fortaleza liberou nesta sexta-feira (19), o check-in para o duelo contra o Boca Juniors, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2024. O jogo será na próxima quinta-feira (25), às 21h, na Arena Castelão. A venda de ingressos para o duelo terá início na próxima terça-feira (23), com valores a partir de R$ 50 reais.

O Leão do Pici chega para partida liderando o Grupo D com 6 pontos conquistados em 2 jogos. Já o time argentino está em segundo lugar do grupo, com 4 pontos. Os “xeneizes” empataram o primeiro jogo da competição, contra o Nacional de Potosí, mas conquistaram uma vitória no último jogo, diante o Sportivo Trinidense.

CHECK-IN — HORÁRIOS DE CADA PLANO

Sexta-feira, 19 de abril

10h: Conselheiro e Proprietário

Conselheiro e Proprietário 14h: Leão do Pici

Sábado, 20 de abril

8h: Leão de Aço

Leão de Aço 12h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos serão vendidos através do site Leão Tickets e nas lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço. Os ingressos só estarão disponíveis a partir da próxima terça-feira (23), a partir das 9h.

VEJA VALORES

Inferior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Inferior Norte: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)*

Bossa Nova: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Superior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Especial: R$ 80 (meia) | R$ 160 (inteira)

Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

*Venda de ingressos mediante disponibilidade do setor.

**Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.