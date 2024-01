Veja a classificação do Campeonato Cearense após a 1ª rodada

A primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024 chegou ao fim na noite desta segunda-feira (22), quando o Caucaia derrotou o Barbalha por 2 a 1. Confira como está a classificação dos dez times que disputam a competição.

Após vencer o Ferroviário de virada, o Floreste é líder do Grupo A, seguido pelo Fortaleza. Já o Iguatu lidera o Grupo B, e o Ceará vem em segundo.

A próxima rodada do torneio terá início no dia 26 de janeiro, quando Horizonte e Maracanã se enfrentam no Domingão.

Veja a classificação após a 1ª rodada

Legenda: Confira a tabela do Campeonato Cearense após a primeira rodada. Foto: Divulgação