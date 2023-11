VAR de Fortaleza x Palmeiras interpreta que Endrick deu 'chega pra lá' em Titi; veja vídeo

Nesta quarta-feira (29), a CBF divulgou os áudios do VAR da partida entre Fortaleza e Palmeiras, na Arena Castelão, no último último domingo (26). O Leão empatou em 2 a 2 com a equipe paulista, mas reclamou bastante de um lance envolvendo o atacante Endrick e o zagueiro Titi.

A situação aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, quando o defensor tricolor e o jovem do Verdão disputavam espaço dentro de campo. O material divulgado mostra a conversa entre o árbitro de campo e o VAR.

Para os árbitros da partida, o lance foi visto como uma disputa normal de jogo e o camisa 9 do Palmeiras sequer levou cartão amarelo.

VEJA O DIÁLOGO:

VAR de Fortaleza x Palmeiras interpreta que Endrick deu "chega pra lá" em Titihttps://t.co/od0wJLXZKH pic.twitter.com/ID8ZoQ9Cpx — Jogada (@diariojogada) November 29, 2023

VAR: "O braço dele vai no braço do seu adversário, ok? Não tem contato no rosto, o lance está checado, ok? É mais um ombro com ombro e um chega para lá dele".

VAR: "Bento, o lance está checado, o jogador de branco atinge com o braço o ombro do seu adversário, não tem contato no rosto"

Seneme: "A gente vê que não atinge nem com a mão"

Seneme fala que foi com o antebraço e que havia uma ação prévia, uma disputa por espaço, onde os dois estavam se agarrando

Seneme: "Tem que ter força excessiva ou brutalidade efetiva para que isso seja considerado uma infração. Se fosse no rosto essa força, aí sim se caracterizaria. Tem uma câmera por trás que dá pra ver o jogador do Fortaleza, o Titi, ele comete uma infração, ele agarrando a camisa, impedindo o giro e o braço do jogador do Palmeiras, o Endrick, por interpretação do ábitro de vídeo, esse braço foi muito mais uma ação de se desvencilhar"

Péricles: é um cartão amarelo perdido, que por protocolo não tem intervenção VAR.

Seneme: André Bento tinha que estar mais atento, 4º árbitro, etc