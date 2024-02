Vagner Mancini lamenta ausências e critica postura do Ceará em empate contra o Altos: 'Não gostei'

Vágner Mancini Treinador do Ceará

"Muito da postura do Ceará, que eu não gostei. Essa é a verdade. Eu acho que a gente deveria ter tido uma concentração e um toque de bola bem mais rápido, que aconteceu nos últimos dez minutos. Eu, sinceramente, e que isso não sirva como desculpa, achei que o Ceará, por ter jogado na quinta-feira, hoje sentiu um pouquinho, mas, ao longo do jogo, foram se dificultando as coisas muito em função do Altos. No final do jogo foi aquela pressão com a ajuda do torcedor, e eu exalto o torcedor porque ele foi muito importante no jogo de hoje. Ele acabou nos dando a possibilidade de, naqueles últimos minutos, de chegar ao empate, que é importante. São seis jogos, quatro vitórias e dois empates, a equipe ainda não perdeu. A gente entende o torcedor, mas, ao mesmo tempo, sabe que é um início de trabalho, que tudo demora um certo tempo e com calma a gente vai chegar lá", disse.