Ceará x Altos/PI: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste domingo (11), contra o Altos/PI, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Alvinegro, que estreou vencendo a Juazeirense-BA fora de casa por 1 a 0, fará seu primeiro jogo diante da torcida. A partida será no Castelão, às 16 horas.



PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pela rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.



Como chegam as equipes

Se na estreia o técnico Vagner Mancini escalou uma equipe reserva, diante da torcida a estratégia será diferente: o Vovô terá força máxima. Assim, o treinador deve utilizar a mesma formação que goleou o Caucaia por 5 a 0 na última quinta-feira pelo Campeonato Cearense.

A estratégia do treinador é dar mais entrosamento ao time titular e assumir a liderança do Grupo A com mais uma vitória, no último teste para o confronto contra o Fortaleza, no dia 17, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Com isso, o duelo de meio de semana pela Copa do Nordeste contra o Náutico, fora de casa, a formação deve ser bem parecida com a que venceu a Juazeirense na estreia.

“O que ficou acertado vai ser mantido, essa equipe que jogou hoje vai jogar domingo também. Claro que a gente vai analisar caso a caso mas, a princípio, essa equipe que jogou hoje volta a jogar aqui no domingo diante do Altos-PI para que possa descansar na próxima quarta-feira e jogar o clássico”, ressaltou o técnico Vagner Mancini.

A equipe alvinegra vem confiante após a goleada diante do Caucaia e praticamente garantir a liderança do Grupo B da 1ª Fase do Campeonato Cearense. O lateral-direito Raí Ramos, afirmou que o Vozão deve manter a proposta de jogo de Mancini, que vem sendo bem ofensiva.

Nossa postura não deve mudar. Independente do adversário, temos nossa proposta de jogo. A gente sempre vai respeitar os adversários. Hoje em dia não tem jogo fácil, todo mundo sabe jogar e tem acesso às informações. Todo jogo é difícil. Vamos entrar com muita dedicação e concentração para, se Deus quiser, conquistar o resultado positivo”, comentou.

Do outro lado, o Altos/PI arrancou um empate na estreia da Copa do Nordeste jogando em casa contra o Vitória. No Estadual, a equipe é vice-líder do Grupo A com 10 pontos, atrás do River, que tem 12. O Jacaré é treinado pelo cearense Flávio Araújo, que tem história no Vovô como jogador e treinador.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel, Raí Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Guilherme Castilho, Jorge Recalde, Facundo Castro, Aylon e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

Altos/PI: Careca, Luis Guilherme, Leandro Amorim, Arlan, Arthurzinho, Hudson, Brayan, Roger Gaúcho, Marcelinho, Matheus Taumaturgo e Válber Júnior. Técnico: Flávio Araújo

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ALTOS

Local: Estádio Castelão

Data: 11/02/24 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Assistentes: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)