UFC Vegas 26: Marina Rodriguez e mais três brasileiros em ação; veja card, horário e onde assistir

Os amantes do mundo das lutas têm uma noite especial neste sábado (7), com mais um UFC Fight Night, o UFC Vegas 26, realizado no UFC Apex, em Las Vegas. No confronto principal da noite, a brasileira Marina Rodriguez enfrenta a americana Michelle Waterson, na divisão peso-mosca. Além de Marina, outros três brasileiros também subirão no octógono em busca da vitória.

Gaúcha de Bagé, Marina Rodriguez faz sua primeira luta principal na organização. A contratação veio depois de participar da versão brasileira do Contender Series, em 2018. Exibições importantes têm credenciado a brasileira a desafios cada vez maiores, como as vitórias diante de Tecia Torres, Jessica Aguillar e, por último, Amanda Ribas, em janeiro deste ano. A compatriota foi nocauteada no segundo round. Já a oponente, Michelle Waterson, ex-campeã do Invicta, venceu Angela Hill em setembro de 2020.

Para a luta, Marina teve apenas 11 dias de preparação, após ligação de representante do UFC. Diante do cenário, a brasileira espera fazer uma luta mais estratégica, aguardando o momento exato para avançar.

"A estratégia para uma luta de cinco rounds com menos de 11 dias de preparação vai ser com calma, enxergar o momento certo de conectar o golpe. Se eu tiver essa calma, enxergar a hora certa, pode até vir o nocaute".

VEJA AS ENCARADAS DO UFC VEGAS 26

Para superar derrota

Superada por Marina Rodriguez no último compromisso na carreira, Amanda Ribas busca retomar o caminho das vitórias. A mineira de Varginha ocupa atualmente a 11ª colocação do ranking e conta com grande carinho dos fãs do esporte. O desafio será contra a experiente Angela Hill, que vem de vitória sobre Ashley Yoder.

Mais brasileiros

A noite terá mais dois brasileiros no octógono. O amazonense peso-leve Diego Ferreira encara Gregor Gillespie. O brasileiro vem de derrota em decisão dividida para Beneil Dariush, em fevereiro, assim como o americano busca se recuperar de derrota para Kevin Lee.

Com trajetória instável desde sua contratação no UFC, o peso-pesado Marcos Rogério de Lima, o "Pezão", tocas as luvas com Maurice Greene, para iniciar uma sequência de vitórias. O paulista de Ribeirão Pires oscila entre vitórias e derrotas desde 2014.

Lutas canceladas

Duas lutas precisaram ser canceladas pelo UFC. O brasileiro Philipe Lins não foi liberado pela equipe médica e sequer foi para a pesagem. Ele enfrentaria o americano Ben Rothwell. É a segunda vez que a mesma luta foi adiada. Em março, Rothwell ficou fora por uma lesão.

O outro embate preservado seria entre Ryan Benoit e Zarrukh Adashev. Benoit teve problemas na pesagem e precisou ser amparado pela equipe após subir na balança.

Legenda: Visivelmente debilitado, Ryan Benoit precisou ser amparado pela equipe Foto: Reprodução / UFC

CARD UFC VEGAS 26

TRANSMISSÃO: CANAL COMBATE

CARD PRINCIPAL - INÍCIO PREVISTO PARA 21H

Peso-mosca: Marina Rodriguez x Michelle Waterson

Peso-meio-médio: Donald Cerrone x Alex Morono

Peso-meio-médio: Neil Magny x Geoff Neal

Peso-pesado: Maurice Greene x Marcos Rogério de Lima

Peso-leve: Diego Ferreira x Gregor Gillespie

Peso-palha: Amanda Ribas x Angela Hill

CARD PRELIMINAR - INÍCIO PREVISTO PARA 18H

Peso-médio: Phillipe Hawes x Kyle Daukaus

Peso-pena: Ludovit Klein x Michael Trizano

Peso-médio: Junyong Park x Tafon Nchukwi

Peso-meio-médio: Christian Aguilera x Carlston Harris