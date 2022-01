Três jogadores do Ceará testam positivo para Covid-19

O atacante Iury Castilho, o lateral Kelvyn e o goleiro Vinícius Machado testaram positivo para Covid-19. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do clube nesta segunda-feira (10). Os três atletas estão sem sintomas, foram isolados e seguem sendo acompanhados pelo departamento médico do clube.

Outro que foi positivado foi Marlon, que fez uma contraprova e teve resultado negativo. Uma terceira testagem foi realizada e resultado é aguardado. O Vovô iniciou a preparação para a temporada. Elenco se reapresentou no sábado, no CT de Porangabuçu, e já conta com seis reforços para 2022.