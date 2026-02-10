Diário do Nordeste
Tottenham x Newcastle na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:58)
Jogada
Legenda: Bruno Guimarães deve ser titular do Newcastle contra o Leicester pela Premier League
Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

Tottenham e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN 4
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham: Gugliemo Vicario; Souza, Micky Van de Ven, Radu Dragusin e Archie Gray; Pape Matar Sarr, João Palhinha e Connor Gallagher; Xavi Simons, Dominic Solanke e Wilson Odober;. Técnico: Thomas Frank.

Newcastle: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw e Kieran Trippier; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga. Técnico: Eddie Howe.

TOTTENHAM X NEWCASTLE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 26ª rodada da Premier League 2025/2026
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
  • Data: 10/02/2026 (terça-feira)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
