Tottenham x Newcastle na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil
Tottenham e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN 4
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham: Gugliemo Vicario; Souza, Micky Van de Ven, Radu Dragusin e Archie Gray; Pape Matar Sarr, João Palhinha e Connor Gallagher; Xavi Simons, Dominic Solanke e Wilson Odober;. Técnico: Thomas Frank.
Newcastle: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw e Kieran Trippier; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga. Técnico: Eddie Howe.
TOTTENHAM X NEWCASTLE | FICHA TÉCNICA
- Competição: 26ª rodada da Premier League 2025/2026
- Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
- Data: 10/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)