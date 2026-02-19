Diário do Nordeste
Torneio escolar Jogos do Bem vai beneficiar tratamento de crianças; veja como se inscrever

Jogos do Bem terão nove modalidades de disputa e serão realizados no Iguatemi Bosque

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:11, em 23 de Fevereiro de 2026)
Jogada
Legenda: Lar Amigos de Jesus será o beneficiário da ação.
Foto: Divulgação/Lar Amigos de Jesus

Já pensou em praticar esporte, se divertir e ainda ajudar o próximo? Os Jogos do Bem, que serão realizados entre os dias 13 a 29 de março, são um campeonato entre escolas das redes pública e privada. O Lar Amigos de Jesus receberá a doação de 100 refeições a cada aluno inscrito. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui. O Inside Park, no Iguatemi Bosque, receberá a primeira edição do evento. 

Alunos de 10 a 17 anos poderão participar da competição que vai reunir nove modalidades: futebol, vôlei de praia, basquete, beach tennis, skate, karatê, judô, tênis de mesa e totó. É possível se inscrever em mais de uma atividade. 

Mais que o pódio, o intuito a disputa é ser ponte para o exercício da solidariedade, além de trabalhar valores como empatia, cooperação e responsabilidade social. A abertura do evento será no dia 13 de março, com início das disputas no dia seguinte. As doações serão feitas pelo Macarrão Bonamezza. 

LAR AMIGOS DE JESUS

A instituição é referência no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade em Fortaleza, especialmente com crianças que enfrentam algum tipo de câncer infantojuvenil. O local é comandado pela Irmã Maria da Conceição. 

O local ampara crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, vindos de cidades do interior e até de outros estados do país, que estejam em tratamento na capital. O local recebe o público encaminhado pela Secretaria de Saúde de Fortaleza ou pelos hospitais. São cerca de 3000 atendimentos por mês. 

André Mota, diretor da Bolero Comunicação, empresa idealizadora e produtora dos Jogos do Bem, explicou a importância do envolvimento com a causa. 

“O projeto nasce da nossa crença de que a comunicação pode, e deve, gerar impacto real. A iniciativa conecta marcas, escolas e sociedade em torno de uma causa urgente, usando o esporte como uma linguagem universal para mobilizar, educar e transformar”, destacou.

Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque, que vai apoiar o evento esportivo, reforça o valor das ações solidárias em união com o esporte.

“Promover os Jogos do Bem no Iguatemi reforça o compromisso do shopping com iniciativas que geram impacto positivo na comunidade. Acreditamos no esporte como ferramenta de formação, inclusão e solidariedade, especialmente quando ele contribui diretamente para apoiar crianças e famílias em um momento tão sensível”, finalizou.

jogos do bem
Legenda: Jogos do Bem vão reunir nove modalidades.
Foto: Divulgação/Jogos do Bem 2026

Serviço: 

  • Evento Gratuito. 
  • Datas: 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março. 
  • Local: Inside Park – Iguatemi Bosque, Piso 6. 
