Torcidas organizadas do Fortaleza gravam vídeo selando acordo de paz

Nesta terça-feira (03), dia do que talvez seja a partida mais importante da história do Fortaleza, as duas principais organizadas do clube se pronunciaram e selaram um acordo de paz após os episódios de violência registrados na última semana. O encontro ocorreu na sede da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) e tanto o presidente da TUF, João Paulo "Bombado", quanto o da JGT, Wesley "Chocolate", reforçaram o momento de união em prol do Fortaleza Esporte Clube.

E pra quem não acreditou mando um papo na moral JGT e TUF e o comando de Fortal pic.twitter.com/y8EG54rs66 — CENTRAL DO FORTALEZA NOVIBET (@centraldoleao) October 3, 2023

No vídeo, divulgado nas redes sociais, os dois representantes das torcidas afirmam que existem torcedores que não honram as camisas das organizadas e que querem a paz nas arquibancadas para que todos possam estar unidos no apoio ao Tricolor do Pici.

FORTALEZA ROMPEU RELAÇÕES COM AS TORCIDAS

Na noite da última sexta-feira (29), houve mais um confronto entre torcidas, em frente à sede do Fortaleza, localizada no Pici. O episódio foi considerado a "gota d'água" para o clube, que rompeu relações institucionais com as duas organizadas, informando que os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência serão banidos e não poderão mais frequentar os jogos do clube. Em caso de serem sócios, serão expulsos do quadro de associados.

Na nota lançada nas redes sociais o Fortaleza ainda afirma não reconhecer mais a existência institucional de TUF e JGT.