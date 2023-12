Torcida do Fortaleza realiza mosaicos no último jogo de 2023 no Castelão; veja fotos

Na noite deste domingo (3), o Fortaleza fez seu último jogo de 2023 na Arena Castelão. Diante disso, a torcida leonina realizou dois mosaicos antes do início da partida contra o Goiás, que terminou com vitória tricolor.

O primeiro foi feito com as lanternas dos celulares dos torcedores presentes, que estavam com adesivos nas cores azul e vermelha colados. As luzes formavam a tradicional frase "É o Laion, não tem jeito!".

Legenda: Mosaico de luzes realizado pela torcida do Fortaleza. Foto: Kid Júnior / SVM

Já o segundo mosaico foi feito com as luzes da Arena Castelão acesas e já com os atletas em campo, durante a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Setor Sul do estádio ficou colorido em azul e vermelho, trazendo o desenho de um leão e a expressão "King Lion".

Legenda: Um dos mosaicos realizados pela torcida do Fortaleza na partida contra o Goiás. Foto: Kid Júnior / SVM

Em campo, o Fortaleza correspondeu às expectativas dos mais de 50 mil torcedores presentes e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Guilherme. A vitória assegurou a classificação leonina para a Copa Sul-Americana de 2024.