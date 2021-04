Torcedores do Jorge Wilstermann atacam torcida do Ceará com comentários racistas

Os torcedores do Ceará voltaram a sofrer ataques racistas e xenofóbicos por torcedores sul-americanos. Nesta sexta-feira (16), em postagem nas redes sociais do Jorge Wilstermann, da Bolívia, adversário do Alvinegro de Porangabuçu na 1ª rodada da Copa Sul-Americana, os alvinegros foram vítimas de frases como: "não falamos com macacos" (no hablamos macaco) e "vai comer banana (anda a comer banana)". Em fevereiro deste ano, torcedores do Barcelona de Guayquil, do Equador, já haviam atacado a torcida do Vovô com racismo e homofobia.

O episódio aconteceu nesta sexta-feira, após o Jorge Wilstermann divulgar o calendário de jogos do mês de abril. Adversário do Ceará na 1ª rodada da Copa Sul-Americana, os torcedores alvinegros invadiram a publicação demonstrando apoio ao Vovô e acirrando uma rivalidade.

As ofensas racistas partiram dos perfis "itsandresmendozaok" e "juannpi__xd". Em comentário isolado na publicação, Andres Mendoza comentou "no hablamos macaco".

Legenda: Perfil atacou torcedores do Ceará com comentário racista Foto: Reprodução/Instagram

O perfil "juannpi__xd", por sua vez, seguiu as ofensas raciais.

Ceará e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, na Arena Castelão. O duelo marca a estreia do Alvinegro de Porangabuçu na Copa Sul-Americana 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.