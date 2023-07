Torcedores do Corinthians protestam contra jogadores na chegada da delegação ao hotel; veja vídeo

Após mais uma derrota na temporada, torcedores do Corinthians, que estavam hospedados no mesmo hotel que a delegação do clube, realizaram protestos e cobraram os jogadores na chegada do time ao local após o jogo. O Timão foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, na Copa do Brasil, na última quarta-feira, (5).

Protegidos por vários policiais no hall do hotel, atletas do Corinthians e integrantes da comissão técnica ouviram xingamentos vindos dos torcedores que estavam presentes. Nenhum atleta ou integrante do clube falou com as pessoas no local.

Ainda nesta semana, o jogador Luan foi vítima dos torcedores do Corinthians. O atleta foi agredido por integrantes de uma torcida organizada do Timão quando estava em um motel. O atleta divulgou nas suas redes sociais uma foto de seu calção ensanguentado e comentou que "Não é só futebol...".

Em 2023 o Corinthians não faz uma boa temporada e não vive uma boa fase, em 37 jogos a equipe soma 13 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Esta é a segunda derrota consecutiva do time paulista, já que venceu o Liverpool de Montevideo por 3 a 0 na Libertadores.