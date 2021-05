Torcedores do Ceará vivem expectativa por tricampeonato da Copa do Nordeste

Final da Copa do Nordeste, liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana e presente no G4 do Campeonato Cearense. O início de temporada do Ceará Sporting Club é comemorada pelo torcedor alvinegro, que desde o ano passado se acostumou com conquistas e bons resultados.

Sob o comando de Guto Ferreira, o Vovô entra em campo neste sábado (8) para enfrentar o Bahia, em jogo que vale título: a taça da Copa do Nordeste 2021. A avaliação do torcedor, claro, é positiva levando em consideração o bom momento vivido pelo clube dentro e fora de campo.

Gabriel Colares Torcedor do Ceará "Como torcedor fanático do Ceará, tenho ficado muito feliz com esse início de temporada. Tudo isso comprova o trabalho sério, firme e consistente que o Ceará Sporting Club vem fazendo. Só agradecer a diretoria, ao staff e ao elenco do Vovô, que tem se doado em campo, a cada partida. O clube tem feito um excelente começo de temporada e esperamos que continue assim, não só nessa temporada, mas nas próximas, afinal o Ceará tem crescido e vai brigar por conquistas."

Caso conquiste o tricampeonato da Copa do Nordeste, o Ceará se tornará o segundo time com mais títulos da competição, ao lado de Sport e Bahia, atrás somente do Vitória, maior campeão da competição regional, com quatro títulos. Para Gabriel Colares, o bom futebol apresentado pelo Vovô é motivo de alta expectativa.

"A expectativa e a confiança é alta, afinal o Ceará tem mostrado um bom futebol, convicente, então estou muito confiante que o clube vai trazer esse título da Copa do Nordeste, uma conquista muito importante, que vai nos trazer muita alegria."

Legenda: Gabriel Colares participou do evento "Drive-In" do Ceará em 2020 Foto: Arquivo Pessoal

A decisão da Copa do Nordeste, no entanto, será mais uma vez de portões fechados. Em virtude da pandemia da Covid-19, os torcedores alvinegros terão que acompanhar a partida de casa, mas o sentimento de emoção por ver uma era vitoriosa sendo construída é motivo de felicidade para o apaixonado torcedor do Ceará.

Nadson Luiz Torcedor do Ceará "O sentimento que fica é de extrema alegria, por poder disputar novamente esse título, disputar o tricampeonato invicto do Nordeste e, se Deus quiser, um bicampeonato em sequência, que só o próprio Bahia tem. Muita emoção por ver a história do time sendo feita com os próprios olhos, uma história vitoriosa, mas a gente sente que está faltando alguma coisa, o algo a mais. E isso é nossa torcida, que sempre fez a diferença, sempre esteve presente nos momentos de alegria e nos momentos mais difíceis. Muitos jogadores e a própria comissão técnica nunca viram o estádio cheio e falta isso para sagrar um ano perfeito para o Ceará."

Legenda: Torcedor do Ceará, Nadson tinha o costume de ir à Arena Castelão com seus pais Foto: Arquivo Pessoal

Projeção da temporada 2021

Com o final da Copa do Nordeste se aproximando, o Ceará seguirá disputando o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Para Nadson Luiz, o planejamento do Vovô em utilizar o Sub-23 no estadual é correto, e a luta no Brasileirão será por conseguir a tão sonhada vaga na Pré-Libertadores.

"A expectativa para o restante do ano é de competir sempre no mais alto nível que o Ceará já mostrou que pode. No Campeonato Cearense, acredito que colocar o Sub-23 é a melhor opção, por conta do calendário. No Brasileirão, nossa primeira luta é pelos 45 pontos, mas depois disso, é sonhar até onde for possível. O time está mais qualificado, na temporada passada, ficamos a dois pontos da Pré-Libertadores e esse ano lutaremos para chegar lá, sempre lembrando da pontuação inicial, para não cairmos."

Com participações de destaque na última década, a Copa do Brasil segue sendo o grande sonho do torcedor alvinegro. Vice-campeão em 1994, quando foi derrotado na final pelo Grêmio, a competição tem um gostinho especial para o torcedor alvinegro, que se permite sonhar com um possível título.

"A Copa do Brasil é um sonho antigo, um sonho da nossa torcida, que foi tomado o direito de comemorarmos o título da competição em 1994, então é chegar na final, é buscar esse título, sem colocar isso como obrigação, mas como expectativa de torcedor, essa é a minha vontade."