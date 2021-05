Richard relembra grave lesão no joelho e ressalta emoção ao disputar final pelo Ceará

Na véspera da grande decisão da Copa do Nordeste 2021, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma coletiva de imprensa virtual, nesta sexta-feira (7), com representantes do Ceará - o técnico Guto Ferreira e o goleiro Richard - e do Bahia - o técnico Dado Cavalcanti e o meia Rodriguinho.

Dono da melhor defesa da competição regional, o Alvinegro sofreu apenas três gols na Copa do Nordeste. O último tento sofrido foi diante do Botafogo-PB, no empate em 1 a 1, no dia 25 de fevereiro. Responsável por defender a meta do Vovô, Richard exaltou a força do elenco alvinegro e ressaltou expectativa por grande final contra o Bahia.

Richard Goleiro do Ceará "É uma campanha muito boa e mostra a força do nosso elenco, o professor tem rodado bastante, os atletas tem correspondido e isso é importante. Acho que não só o Ceará, mas o Bahia também é uma grande equipe e tenho certeza que vamos fazer uma grande final e espero que a gente possa levantar a taça novamente."

Com o triunfo conquistado no jogo da ida, por 1 a 0, em Pituaçu (BA), o Ceará se sagra campeão com um empate na Arena Castelão. Para que o tricampeonato regional seja conquistado, o Vovô não poderá ser vazado. Para o arqueiro alvinegro, sair de campo sem sofrer gols é um trabalho de toda equipe.

"Levamos isso pra todo jogo. É o nosso papel, estar ali para ajudar o clube e aos meus companheiros que correm bastante, se doam ao máximo e eu fico feliz sempre quando posso ajudá-los, principalmente quando não levo gol, mas é um trabalho de toda a equipe. A gente começa lá da frente e eu tenho certeza que com o Bahia não será diferente."

Recuperação pós-lesão

Contratado pelo Ceará após se destacar em 2018 com a camisa do Paraná, Richard chegou ao Vovô com status de titular. Porém, na temporada 2019, vítima de uma lesão séria no joelho, disputou apenas 16 partidas. A superação foi parte fundamental no processo de recuperação do arqueiro, que, ao final do ano passado, voltou a figurar entre os titulares, assumindo a meta alvinegra.

Richard Goleiro do Ceará “Eu costumo falar que foi muita superação, porque quando eu cheguei ao Ceará eu tive uma lesão muito séria no ligamento cruzado do joelho. Tive muita dificuldade para voltar e só quem passa sabe como é. Quando eu entrei no estádio lá no primeiro jogo da final eu olhei para cima e eu lembrei que estava na arquibancada na final de 2020 e agora eu pude estar dentro de campo e isso foi emocionante”

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela final da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.