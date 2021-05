Torcida do Ceará prepara mosaico especial para final da Copa do Nordeste contra Bahia; veja

Se a equipe do Ceará não poderá contar com o Castelão lotado para a final da Copa do Nordeste, contra o Bahia, neste sábado (8), às 16h, não faltará beleza em mais um mosaico especial montado pelos alvinegros.

Com as palavras "Vamos Vozão", acompanhadas de uma imagem da taça da Copa do Nordeste, a "orelhuda", o mosaico já foi montado na Arena Castelão desde a manhã desta sexta-feira (7).

Imagens que estão sendo encaminhadas via redes sociais mostram alguns detalhes de uma das atrações da partida.

Ceará e Bahia decidem a Copa do Nordeste pela terceira vez em apenas 7 anos. Nas duas outras oportunidades, o Alvinegro levou a melhor, conquistando as suas duas taças da competição em sua história.