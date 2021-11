Torcedores de Palmeiras e Grêmio trocam socos em divisória de vidro e cena viraliza

Cenas lamentáveis ocorreram durante a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na tarde deste domingo (31).

Inconformados com a atual campanha Tricolor, que está cada vez mais afundado na zona de rebaixamento da Série A, os torcedores gremistas se estranharam com palmeirenses que estavam no estádio.

Apesar de haver uma estrutura divisória entre as torcidas, alguns dos torcedores trocaram socos pelo lado de fora da divisão em cena que viralizou nas redes sociais.

Além da troca de socos entre torcedores, outros gremistas invadiram o estádio ao fim da partida e quebraram equipamentos do campo, como a cabine do VAR.

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda vai analisar as imagens da invasão da torcida do Grêmio ao gramado da Arena ao final da derrota para o Palmeiras, mas tudo indica que o clube gaúcho não vai escapar de denúncia e de uma possível punição até com perda de mandos de campo.

O Grêmio está em 19º lugar e pode ser rebaixado pela segunda vez na história. Com 11 jogos pela frente, time soma apenas 26 pontos e precisa melhorar (e muito) a campanha para não cair.