Torcedor tatua ‘Messi’ na testa e viraliza nas redes sociais; veja vídeo

Um torcedor fez uma tatuagem do nome “Messi” na própria testa para comemorar o título da Copa do Mundo do Catar pela Argentina. O fã também fez outras tatuagens no rosto, como o termo “D10S” e três estrelas, representando o tricampeonato da Argentina. O momento foi registrado em um vídeo, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

VEJA O VÍDEO:

A tatuagem tem dividido opiniões nas redes sociais. Parte dos torcedores gostou da ideia e encarou a iniciativa como uma forma legítima de homenagear Lionel Messi, herói do terceiro título de Copa do Mundo pela Argentina. Já outros torcedores consideram que o fã ultrapassou os limites ao fazer a tatuagem na própria testa.

Após a conquista da Copa do Mundo, Lionel Messi tem sido um dos assuntos mais comentados no ambiente virtual. A postagem do craque argentino celebrando o tricampeonato mundial se tornou a postagem mais curtida da história do Instagram. A imagem do camisa 10 ultrapassou a marca de 60 milhões de likes.