Torcedor é suspenso por três anos após ofensas racistas contra Vinicius Jr

A diretoria do Mallorca afastou por três anos de seus jogos um torcedor que proferiu ofensas racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid. O Mallorca prometeu tolerância zero com torcedores que desrespeitarem rivais com frases discriminatórias e vai ajudar as autoridades para que punições dentro das leis sejam aplicadas.

Logo após a vitória do Mallorca sobre o Real Madrid por 1 a 0, o clube se disse envergonhado ao ver as imagens flagradas pela DAZN TV, na qual o torcedor suspenso aparece ofendendo o jogador do Real Madrid. "Vinícius, macaco. Você é um p... macaco", proferiu o torcedor no Estádio Iberostar.

"De acordo com o regulamento aplicável pelo RCD Mallorca aos titulares de títulos de época e espectadores que frequentam o Estádio Son Moix, a Comissão de Ética do Clube sanciona com a retirada do carnê de sócio durante três anos o torcedor que proferiu insultos xenófobos tanto ao jogador do Real Madrid CF Vinícius Júnior como a Samu Chukwueze, jogador de futebol do Villarreal CF. O RCD Mallorca é contra todas as manifestações xenófobas e continuará trabalhando ativamente para erradicar esta calamidade", anunciou o clube.

Na mesma partida, o zagueiro Raillo fez muitas provocações ao brasileiro e chegou a estender o escudo da camisa do Mallorca para que Vini Jr beijasse. Depois, em coletiva, ainda disse que o brasileiro usava o artifício do racismo para se defender quando era acusado de "provocador."

CASO RECORRENTE

Vini Jr. vem sendo constantemente atacado em estádios de adversários do Real Madrid por causa do seu jeito alegre e divertido de jogar e de comemorar seus gols, sobretudo com danças. Ele já viu a torcida do Atlético de Madrid "enforcar" um boneco que simularam ser o jogador e viu no fim de semana os torcedores do Barcelona desejarem sua morte em música.