Dono do Valladolid, Ronaldo Fenômeno repudia racismo dos torcedores contra Vinícius Júnior

Proprietário do Real Valladolid, da Espanha, Ronaldo Fenômeno repudiou os ataques racistas dos torcedores do clube ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em jogo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, na sexta-feira (30). A equipe madridista venceu por 2 a 0 com gols de Karim Benzema.

Os cânticos racistas aconteceram após a saída de Vinícius Júnior, aos 43 minutos do 2° tempo. Em vídeos divulgados, é possível observar torcedores proferindo "mono" - macaco em espanhol - e imitando sons do animal.

"Lamentável, repugnante, vergonhoso, inadmissível. Racistas e xenófobos não nos representam. Vinícius Júnior, todo meu apoio, respeito e carinho. O Real Valladolid está à disposição das autoridades para colaborar na investigação para que os responsáveis sejam afastados do clube. Não vamos permitir insultos racistas em nossa organização porque nossos torcedores não são assim e essas pessoas não nos representam", comentou Ronaldo no Twitter.

Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr, todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023

Após sofrer com racismo novamente no Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior cobrou a LaLiga nas redes sociais.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando minhas vitórias e do Real Madrid. No final, a culpa não é minha", escreveu o camisa 20 do Real Madrid.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vinícius Júnior sofreu com racismo nos estádios e em programas esportivos espanhóis. O técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do atacante merengue.

"Não tenho que ter essas conversas com Vinicius porque isso é muito claro. Não falo de um tema que não tem que existir, o racismo e a xenofobia. É um problema da sociedade que não deveria existir. Para mim, a tolerância tem que ser zero nesse sentido", iniciou.

"Não é um problema da LaLiga, mas sim geral e cultural. Para mim, a sociedade não tem a educação que deveria ter. Não focarei no Vinicius, na liga ou nas sanções. É preciso pensar em algo além. O racismo e a xenofobia são temas muito sérios", completou Ancelotti.

