Rival de Vinícius Júnior posta comentário racista após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Iván Alejo, do Cádiz, teceu comentário racista a Vinícius Júnior após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar. O espanhol e o brasileiro haviam discutido em campo na vitória do Real Madrid por 2 a 1, em 10 de novembro, pela 14ª rodada da La Liga.

No Twitter, Alejo publicou emojis de macaco e de um homem dançando, em alusão as danças proferidas por Vinícius Júnior ao balançar as redes contra os adversários.

Legenda: Iván Alejo, atacante do Cádiz, proferiu comentário racista a Vinícius Júnior após eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução

Após a repercussão negativa, o atacante do Cádiz deletou a publicação e emitiu uma nova postagem, onde alegou ter sido mal-interpretado.

"Como você viu, apaguei um tweet porque percebi que foi feita uma interpretação que não era o que eu queria transmitir. Eu corrijo", publicou.

Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir.

Lo corrijo:

🕺🏼🕺🏼🕺🏼🫢🫢🫢 — Ivan Alejo (@ivanalejo7) December 9, 2022

Esta é a 2ª publicação de Alejo com direcionamento ao atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Em novembro, logo após o confronto, o atleta do Cádiz escreveu: "Uma pena que grandes jogadores rivais não estejam à altura em seu comportamento". A foto utilizada por Iván Alejo mostrava Vinícius Júnior sendo advertido com cartão amarelo, enquanto discutia com atletas da equipe espanhola.

💪 Ayer demostramos que podemos competir en cualquier campo y ante cualquier equipo pese al resultado. ¡Queda mucho y convencido de que lo vamos a sacar!🟡 Una pena que grandes jugadores rivales no estén a la altura en su comportamiento. 😶 pic.twitter.com/U6D7RQqsNq — Ivan Alejo (@ivanalejo7) November 11, 2022

