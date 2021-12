Torcedor do Bahia morre após sofrer infarto durante o jogo contra o Fortaleza

O torcedor Ailton Mangueira da Cunha, fanático pelo Bahia, sofreu um infarto na última quinta-feira (9) durante o jogo Fortaleza x Bahia pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota baiana sacramentou o rebaixamento do clube à Série B.

Nas redes sociais, a filha Ludmila Cunha comunicou o falecimento de Ailton Mangueira da Cunha, após o torcedor ser levado para o hospital e não resistir.

"Ainda sem chão, a ficha não cai... meu pai teve um infarto assistindo o jogo, parece que abriram um buraco no meu coração, dói tanto! [...] O Bahia me tirou meu bem mais precioso, o meu pai... eu não quero acreditar nisso [...] eu só queria meu pai de volta, meu Deus, como dói."

De acordo com Ludmila, Ailton não apresentava nenhum sinal de alterações de saúde no dia do jogo. Na manhã de quinta-feira (9), pai e filha estiveram juntos.

Bahia enviou flores

O Bahia Esporte Clube enviou uma coroa de flores ao enterro de Ailton Mangueira da Cunha e se solidarizou com a jovem torcedora.

"Sr. Ailton Mangueira de Cunha [...] Ludmila Cunha, em nome da família tricolor, manifestamos nossos sinceros sentimentos. Que Deus possa confortar você e toda sua família. Esporte Clube Bahia - 10.12.21"