Tombense demite treinador a cinco dias de enfrentar o Ceará na Série B

O Tombense anunciou na tarde desta segunda-feira (21) a demissão do treinador João Burse, de 41 anos. A saída acontece dois dias após a derrota da equipe mineira por 4 a 2 para o Avaí, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.

À frente do Tombense, Burse disputou 12 jogos, todos eles pela Série B, com três vitórias, dois empates e sete derrotas. O Tombense ocupa atualmente a 18ª colocação da competição, com 20 pontos conquistados em 24 rodadas.

A equipe mineira não vence há seis jogos. A última vitória aconteceu na 18ª rodada da Série B, quando o time superou o CRB por 2 a 1, jogando em Muriaé (MG). Desde então, foram quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.

O clube ainda não confirmou o nome do substituto de João Burse. No sábado (26), Tombense e Ceará se enfrentam às 17h de Brasília no Estádio Soares de Azevedo, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.