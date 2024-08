Tom Cruise vai participar do fim das Olimpíadas 2024

Tom Cruise irá participar do encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, segundo informações do site estadunidense TMZ. O evento acontecerá no dia 11 de agosto no Stade de France.

Fontes do portal relataram que o ator irá descer de um rapel do topo do estádio e irá aterrissar com a bandeira olímpica. Após a ação, a transmissão ao vivo irá exibir um vídeo gravado anteriormente.

Os dois primeiros minutos mostram supostamente a jornada de Tom em um avião voando com a bandeira olímpica. Ele parte de Paris em direção a Los Angeles, onde acontecerá a próxima edição dos Jogos Olímpicos de Verão.

Ao chegar nos Estados Unidos, Tom salta de paraquedas até o letreiro de Hollywood. Em março, paparazzis flagraram o ator escalando o letreiro, mas ninguém imaginava que a ação teria alguma relação com as Olimpíadas.

Fontes ainda relatam que o vídeo mostrará o ator passando a bandeira olímpica para atletas, incluindo um ciclista, um skatista e um jogador de vôlei, que irão percorrer a próxima cidade-sede.

Conforme as informações do COI, o encerramento será dirigido por Thomas Jolly, diretor artístico francês que também foi responsável pela cerimônia de abertura. O evento deve contar com a participação de mais de 100 artistas, incluindo dançarinos, acrobatas, artista de circo e músicos renomados.