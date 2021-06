Tite realiza convocação da Seleção Brasileira para Copa América de 2021; veja lista

O técnico Tite anunciou nesta quarta-feira (9) a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América de 2021. Ao todo, 24 nomes foram listados para disputa do torneio da Conmebol que será realizado em território nacional. O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi chamado para a competição.

Vale ressaltar que o Brasil realizou duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nos últimos dias. Venceu o Equador na sexta (4), e o Paraguai na terça (8). A base do elenco canarinho é a utilizada nos jogos, quando manteve 100% e a liderança isolada na classificatória.

Na véspera do anúncio dos convocados, os jogadores brasileiros divulgaram um manifesto contra a Copa América, mas confirmando a participação. O evento teria como sedes a Colômbia e a Argentina, mas manifestações políticas e o aumentos dos casos de Covid-19 fizeram as candidaturas serem retiradas.

Assim, o Governo do Brasil se mostrou apto para receber os confrontos, mesmo restando menos de um mês para o início e sem uma logística sanitária montada para garantir a segurança das delegações.

O torneio será disputado em cinco estádios: Mané Garrincha, em Brasília, Olímpico, em Goiânia, Arena Pantanal, em Cuiabá, Nilton Santos e Maracanã, ambos no Rio de Janeiro. A competição será realizada entre 13 de junho e 10 julho. A partida inaugural será da Seleção Brasileira com a Venezuela, no domingo (13).

Confira a lista de convocados do Brasil para a Copa América de 2021:

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Laterais

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Barcelona (ESP)

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Felipe - Atlético de Madrid (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Meias

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Fred - Manchester United (ING)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

Atacantes

Everton - Benfica (POR)

Gabriel Barbosa - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Vini Jr - Real Madrid (ESP)