Tite aceita ser treinador do Flamengo e deve assumir o time nos próximos dias

O treinador Tite deu resposta positiva para o Flamengo. O técnico aceitou assumir o clube ainda nesse mês de outubro. Agora, as partes conversam sobre os detalhes do contrato para fazer o anúncio oficial. O vínculo será válido até dezembro de 2024. As informações são do ge.

Segundo a apuração, o projeto do clube rubro-negro deixou Tite empolgado com a oportunidade. O treinador ainda acha que assumir o Flamengo seria potencializar o ano de 2024. Além do técnico, chegam também seu filho, Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier, que serão auxiliares, e Fábio Mahseredjian vai ficar com a preparação física.

Tite deve iniciar os trabalhos no Flamengo no dia 9 de outubro, na Data Fifa, já que o treinador vê a paralisação como um momento oportuno para se situar no elenco e implementar seus métodos.

Assim, ele não vai comandar a equipe já no duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, o Flamengo seguirá sob o comando do treinador Mário Jorge. O intuito é dar tempo para o novo técnico do Rubro-Negro se ambientar durante o período sem jogos e realizar a transição com calma.

