Floresta deseja sucesso ao Fortaleza em decisão na Sul-Americana e ressalta: 'representa o Nordeste'

O Floresta desejou, através das redes sociais, sucesso ao Fortaleza na decisão dessa terça-feira (3) e ressaltou que o Leão, diante do Corinthians, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Sul-Americana, vai representar o Nordeste e encerrou a mensagem desejando um grande jogo aos tricolores.

"No mais alto grau da história do futebol cearense, desejamos ao Fortaleza sucesso na decisão desta terça-feira, válida pela Sul-Americana diante do Corinthians. Hoje, o Leão não representa apenas o estado, e sim, o NORDESTE. Faça um grande jogo e Deus abençoe a todos!", escreveu o clube nas redes sociais.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nessa terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Sul-Americana. As duas equipes empataram o primeiro jogo em 1 a 1, Zé Welison e Yuri Alberto marcaram os gols do primeiro jogo.

A promessa para a partida é casa cheia e muita festa, já que os ingressos estão esgotados para a partida e a torcida já divulga nas redes sociais as instruções sobre mosaico e a comemoração tricolor.