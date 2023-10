Ceará procura empresário do goleiro Maurício Kozlinski e sonda jogador do Fortaleza

Visando a temporada de 2024, o Ceará tenta fazer reformulações em sua equipe para além da diretoria. A equipe Alvinegra entrou em contato com o staff do goleiro Maurício Kozlinski, atualmente no Fortaleza, e fez sondagens pelo jogador. O Diário do Nordeste apurou que nenhuma proposta foi feita até o momento.

Segundo apuração, o Ceará entrou em contato e questionou sobre questão salarial, tempo de contrato vigente e outras informações, já que o jogador pertence ao Fortaleza e tem contrato válido até o final desse ano. Na temporada de 2023, pelo Fortaleza, Konzlinski atuou em apenas duas partidas, sendo uma na Série A e uma na Copa do Brasil. O goleiro é a terceira opção do treinador Juan Pablo Vojvoda.