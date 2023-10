Conselheiros assinam manifesto por mudanças no Ceará; veja carta aberta

A crise no Ceará ganhou mais um capítulo. Após uma onda de demissões, a saída do diretor de futebol Albeci Junior e o pedido do presidente João Paulo Silva para todos os diretores colocarem seus cargos à disposição, foi a vez de 60 conselheiros assinarem uma Carta Aberta nesta segunda-feira (2), exigindo mudanças no clube. O Ceará praticamente não tem mais chances de acesso para a Série A restando 8 rodadas para o fim da 'Segundona'. São 11 pontos longe do G4, na decepcionante 11ª colocação.

Entre as assinaturas estão do atual vice-presidente do conselho deliberativo, Herbert Santos, e o do ex-presidente Evandro Leitão.

“Urge que o atual presidente, João Paulo Silva, renove mentes e a administração do clube reformulando sua diretoria e oportunizando a outros torcedores trazerem novas ideias e força de trabalho. Estamos passando por um momento em que necessitamos de renovação, de oxigenação. O afastamento do torcedor ocorrido nesses últimos anos, bem como as poucas conquistas têm atingido de forma marcante cada um de nós. Enquanto Conselheiros não podemos nos furtar de alertar, aconselhar e cobrar”, diz um trecho do documento.

Assinaturas

Danilo Lopes Ferreira Lima

Herbet Gonçalves Santos

Pedro Gabriel Coelho Ponte

Mauro Jefferson Martins da Silva

Igor Saraiva Leão David

Ismael de Lima Rossas

Francisco Edmilson M.Bastos

Wandick Landry Sobreira Cavalcanti

Wandick Landry Sobreira Cavalcanti Filho

Paulo Alexandre Negreiros de Andrade

Ricardo Vieira

Sheldon de Souza Meneses

Arthur Douglas de Morais Pinho

Carlos Eduardo Oliveira Aragão

Robson Carvalho

Mário David Magalhães Soares Fernandes

Raimundo Nonato Pereira da Costa

Eduardo Humberto Benevides Ellery

Fernando Oliveira Bezerra.

Heraldo Humberto de Vasconcelos

Kelvio Queiroz Karam

Tiago Vieira Meireles de Freitas

Rafael Oliveira Abitbol de Menezes

Kaio César Sales Barreto Leitão

Evandro Sá Barreto Leitão

Guilherme Magalhães Furtado

João Flávio Nogueira Jr.

Márcio Carvalho Juaçaba Filho

Joathan de Castro Machado

Diego Carvalho Leitão

Tiago Lourenço Costa Silva Santos

Luiz Sérgio Menezes da Costa

Paulo Rômulo Oliveira Crisóstomo

Francisco Almino Leite de Menezes Jr

Artur de Castro Silveira

Zacarias Batista do Nascimento Júnior

Alan Kélcio Figueirêdo Scipião

Nilo Saraiva Filho

Paulo Pontes Gurgel

Francisco Odubio Pinheiro Neto

Filipe Campos de Menezes

Márcio José Albuquerque Cruz

Kárcio Klévio Targino Soares

Marcelo Lins Ferreira

Francisco Rogério Facundo Filho

Giovanni Passoa

Galdino Oliveira Maia

Nilo Weber Bayma Veloso

Tancredo Holanda Tavares

William da Costa Melo

Francisco Feitosa Vilar Filho

Evaldo Holanda

Evandro Rocha Freire

Paulo Vasconcelos

Leonardo Dond

Francisco César Machado

Felipe Leitão Rocha

Paulo Roberto Leitão de Vasconcelos

Marcelo Cavalcante de Vasconcelos

Janaína Queiroz

Veja a Carta Aberta

CARTA ABERTA A TODOS QUE FAZEM O CEARÁ SPORTING CLUB

Neste momento crucial na trajetória gloriosa do nosso amado Ceará Sporting Club não podemos nos omitir e precisamos nos dirigir a todos, inclusive aos torcedores, motivo da existência do Clube.

Nossa história, rica em conquistas e paixão, é o alicerce sobre o qual nosso futuro promissor será construído. Hoje, mais do que nunca, é o momento de reacender a chama que nos move, de resgatar as raízes que nos fazem tão fortes e de olhar para frente com determinação e esperança. Somos uma nação apaixonada e que nunca se furtou de estar com o Alvinegro em nenhum momento de sua história, sejam bons ou ruins.

Entendemos plenamente os últimos anos vividos pelo Ceará Sporting Club. Da mesma forma reconhecemos os esforços de quem se dedica trabalhando pelo Clube, muitas vezes de forma voluntária. Contudo, estamos passando por um momento em que necessitamos de renovação, de oxigenação. O afastamento do torcedor ocorrido nesses últimos anos, bem como as poucas conquistas têm atingido de forma marcante cada um de nós. Enquanto Conselheiros não podemos nos furtar de alertar, aconselhar e cobrar.



Urge que o atual Presidente, João Paulo Silva, renove mentes e a administração do Clube reformulando sua Diretoria, oportunizando a outros torcedores trazerem nova ideias e força de trabalho. Sabemos que qualquer indivíduo estando durante muito tempo em um mesmo lugar, mesmo que de forma voluntária, acaba por cansar-se, o que pode gerar desgastes de todo tipo, até porque toma para si os espaços como se fossem seus. Tal situação ocorre em qualquer lugar.

Além disso, o Presidente tem que se mostrar aberto ao diálogo com o torcedor, pois somos “O Time do Povo”, e esse mesmo torcedor, que sempre carregou o Vozão nas costas, sente-se impotente e deixado de lado. A Reforma do Estatuto que tem sido conduzida por uma equipe de juristas Alvinegros

extremamente capacitados deve caminhar em direção a uma participação efetiva do Sócio Torcedor, inclusive com direito a voto nas eleições para a Diretoria Executiva e que deve ter firme apoio do atual Presidente. A profissionalização da Diretoria urge, notadamente da Diretoria de Futebol, que deve ter qualidade inquestionável. O acesso facilitado para a aquisição de um título de Sócio Proprietário também deve ser colocado em pauta.

O que nós, Conselheiros que aderimos a esse Manifesto, queremos é somente que o Ceará Sporting Club volte a ser o que sempre foi, um Clube onde uma crise se acabava com um sopro. Como dizia Dr Eulino Oliveira, o “Ceará Unido é um Ceará imbatível”. Está nas mãos do atual Presidente ressignificar o seu caminho e mostrar-se do lado do torcedor. Talvez, a situação seja mais simples do que imaginamos.



O recomeço não é apenas uma oportunidade, é uma necessidade. Devemos abraçar as mudanças com coragem e determinação, acreditando no potencial infinito do nosso Ceará Sporting Club. Com base nos valores que nos definem – paixão, garra, respeito e trabalho duro – vamos construir um novo capítulo em nossa história, um capítulo marcado por vitórias e conquistas. O futuro do Ceará Sporting Club está em nossas mãos. Vamos escrever juntos um novo e brilhante capítulo na história do nosso Clube. Acreditem, apaixonem-se e vamos dar ao Ceará um destino Glorioso.

Capital do Ceará, 02 de Outubro de 2023